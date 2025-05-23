Ялчын Рафиев: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с КАРИКОМ

Азербайджан и Куба наладили успешное сотрудничество, в том числе в рамках международных организаций.

Азербайджан и Куба наладили успешное сотрудничество, в том числе в рамках международных организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом говорилось в ходе визита в Кубу делегации во главе с заместителем главы МИД и главным переговорщиком COP29 Ялчыном Рафиевым.

В рамках визита состоялись рабочие встречи с заместителем министра иностранных дел Кубы по вопросам многостороннего сотрудничества Анаянси Родригес Камехо, а также с послами стран-членов Карибского сообщества (КАРИКОМ), аккредитованными на Кубе.

На встрече с заместителем главы МИД Кубы была выражена удовлетворенность успешным сотрудничеством между двумя странами, особенно в рамках международных организаций. Стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с изменением климата и обсудили достигнутые исторические результаты в контексте председательства Азербайджана на COP29, подчеркнув важность укрепления совместных усилий.

Во время встречи с послами стран КАРИКОМ было отмечено, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с этой организацией. Отдельно было подчеркнуто, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и на последующих этапах оказывалась гуманитарная и развивающая помощь малым островным развивающимся государствам (SIDS).

Стороны выразили взаимную заинтересованность в расширении связей между Азербайджаном и КАРИКОМ, продвижении совместных проектов и усилении сотрудничества на многосторонних платформах.