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Ялчин Рафиев выступил на форуме Манамского диалога

Ялчин Рафиев выступил на форуме Манамского диалога В Бахрейне 6 декабря начал работу 20-й Саммит по безопасности - Форум диалога Манамы. В мероприятии принимают участие дипломаты, представители структур безопасности и военных ведомств почти из 50 стран мира.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 23:07
Ялчин Рафиев выступил на форуме Манамского диалога

В Бахрейне 6 декабря начал работу "20-й Саммит по безопасности - Манамский диалоговый форум". В форуме принимают участие дипломаты, представители силовых и военных структур из около 50 стран мира.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министерство иностранных дел страны на форуме представляет заместитель министра Ялчин Рафиев.

Ялчин Рафиев принял участие в панельных дискуссиях, проводимых в рамках Форума, в том числе в качестве спикера в дискуссиях на тему "Энергетическое партнерство на Ближнем Востоке и в Центральной Азии", организованных программой "Молодые лидеры".

Также в рамках форума запланировано проведение Рафиевым ряда двусторонних встреч.

Форум продлится до 8 декабря.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN başçısının müavini Manama Dialoqu Forumunda çıxış edib

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