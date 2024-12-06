Ялчин Рафиев выступил на форуме Манамского диалога

В Бахрейне 6 декабря начал работу 20-й Саммит по безопасности - Форум диалога Манамы. В мероприятии принимают участие дипломаты, представители структур безопасности и военных ведомств почти из 50 стран мира.

В Бахрейне 6 декабря начал работу "20-й Саммит по безопасности - Манамский диалоговый форум". В форуме принимают участие дипломаты, представители силовых и военных структур из около 50 стран мира.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министерство иностранных дел страны на форуме представляет заместитель министра Ялчин Рафиев.

Ялчин Рафиев принял участие в панельных дискуссиях, проводимых в рамках Форума, в том числе в качестве спикера в дискуссиях на тему "Энергетическое партнерство на Ближнем Востоке и в Центральной Азии", организованных программой "Молодые лидеры".

Также в рамках форума запланировано проведение Рафиевым ряда двусторонних встреч.

Форум продлится до 8 декабря.