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Ялчин Рафиев: Кувейт всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Ялчин Рафиев: Кувейт всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана Кувейт всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Наши отношения основаны на взаимном доверии.
Внешняя политика
23 февраля 2024 г. 21:34
Ялчин Рафиев: Кувейт всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Кувейт всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Наши отношения основаны на взаимном доверии.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на мероприятии, посвященном 63-му Национальному дню и 33-му Дню освобождения Государства Кувейт.

По его словам, дружба между Азербайджаном и Кувейтом основана на исторических и культурных корнях. Экономические, политические и культурные связи между двумя странами находятся на высоком уровне.

"Азербайджан и Кувейт осуществляют как двусторонние, так и многосторонние связи сотрудничества. Мы успешно продолжаем наши отношения и в рамках международных организаций", - добавил Я.Рафиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısının müavini: Küveyt ərazi bütövlüyümüzü hər zaman dəstəkləyib

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