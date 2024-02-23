Ялчин Рафиев: Кувейт всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Кувейт всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Наши отношения основаны на взаимном доверии.
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По его словам, дружба между Азербайджаном и Кувейтом основана на исторических и культурных корнях. Экономические, политические и культурные связи между двумя странами находятся на высоком уровне.
"Азербайджан и Кувейт осуществляют как двусторонние, так и многосторонние связи сотрудничества. Мы успешно продолжаем наши отношения и в рамках международных организаций", - добавил Я.Рафиев.