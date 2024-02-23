Ялчин Рафиев: Кувейт всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Кувейт всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Наши отношения основаны на взаимном доверии.

Кувейт всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Наши отношения основаны на взаимном доверии.

Как сообщает Report , об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на мероприятии, посвященном 63-му Национальному дню и 33-му Дню освобождения Государства Кувейт.

По его словам, дружба между Азербайджаном и Кувейтом основана на исторических и культурных корнях. Экономические, политические и культурные связи между двумя странами находятся на высоком уровне.

"Азербайджан и Кувейт осуществляют как двусторонние, так и многосторонние связи сотрудничества. Мы успешно продолжаем наши отношения и в рамках международных организаций", - добавил Я.Рафиев.