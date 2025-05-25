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Ялчин Рафиев: Азербайджан высоко ценит партнерство с африканскими странами

Ялчин Рафиев: Азербайджан высоко ценит партнерство с африканскими странами Азербайджан высоко ценит партнерство с африканскими странами.
Внешняя политика
25 мая 2025 г. 23:18
Ялчин Рафиев: Азербайджан высоко ценит партнерство с африканскими странами

Азербайджан высоко ценит партнерство с африканскими странами.

Как передает Report, об этом написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в социальной сети по случаю Дня Африки.

"Африка — колыбель человечества, внесшая огромный вклад в развитие цивилизации, континент с богатым наследием и единством в многообразии.

В этот День Африки мы желаем народам континента устойчивого и мирного будущего, основанного на развитии и процветании.

Азербайджан высоко ценит партнёрство и дружеские связи с африканскими странами", - отметил замглавы МИД.

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Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan Afrika ölkələri ilə tərəfdaşlığını yüksək qiymətləndirir

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