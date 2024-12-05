Якуб Корейба: Восстановление права западных азербайджанцев на возвращение станет примером для других

Восстановление права западных азербайджанцев на возвращение станет примером для народов в других конфликтных регионах.

Восстановление права западных азербайджанцев на возвращение станет примером для народов в других конфликтных регионах.

Как сообщает Report, об этом сказал ведущий исследователь Центра евразийских исследований Якуб Войцех Корейба на II международной конференции в Баку на тему "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

По его словам, право на возвращение закреплено в международном праве, поэтому созданы соответствующие правовые инструменты для реализации этого права.

Он выразил сожаление, что Армения не создает возможности для обеспечения возвращения западных азербайджанцев. "Армения должна вернуть конфискованное и захваченное имущество или выплатить компенсацию. Людям следует дать возможность вернуться на земли своих предков", - отметил Корейба.