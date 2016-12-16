Ягуб Эюбов: Россия - не только экономический партнер, но и гарант безопасности региона

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Отношения Азербайджана и России достигли уровня стратегического партнерства".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов в ходе заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям в Баку.

"Россия - не только экономический партнер, но и гарант безопасности региона. Россия старается, чтобы везде был мир, не было вмешательства во внутренние дела стран", - заявил Я.Эюбов.

По его словам, Баку ценит отношения с Москвой.

"Мы дорожим нашими отношениями. У нас есть стимул увеличить товарооборот. Товарооборот резко сократился по сравнению с 2014-м годом в связи с кризисом", - отметил вице-премьер.