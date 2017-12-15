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    Ягуб Эюбов принял участие на заседании Экономического совета СНГ в Москве

    © Report

    Москва. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Москве состоялось 76-е заседание Экономического совета СНГ. 

    Как сообщает российское бюро Report, Азербайджан на заседании представил первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

    Участники заседания рассмотрели вопрос о финансировании межгосударственных инновационных проектов и мероприятий и правах на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате их реализации, в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.

    Члены Экономического совета СНГ одобрили также проект соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования.

    Стороны рассмотрели ход реализации положений решения Совета глав правительств СНГ о Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ от 18 октября 1996 года и о Тарифной политике железных дорог государств – участников СНГ на 2017 фрахтовый год. Экономический Совет рекомендовал Совету по железнодорожному транспорту государств СНГ продолжить совершенствование согласованной тарифной политики с целью обеспечения роста объема перевозок грузов на железнодорожном транспорте.

    Участники заседания также обменялись мнениями о ходе реализации Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" в 2016 году.

    Помимо этого участники заседания  обсудили ряд бюджетно-финансовых и организационных вопросов.

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