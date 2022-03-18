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Ягуб Эйюбов представил Азербайджан на заседании Экономического совета СНГ в Москве

Ягуб Эйюбов представил Азербайджан на заседании Экономического совета СНГ в Москве Очередное заседание Экономического совета СНГ состоялось 18 марта в Москве.
Внешняя политика
18 марта 2022 г. 14:21
Ягуб Эйюбов представил Азербайджан на заседании Экономического совета СНГ в Москве

Очередное заседание Экономического совета СНГ состоялось 18 марта в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, Азербайджан на встрече представил первый вице-премьер Ягуб Эйюбов.

Особое внимание в ходе заседания было уделено рассмотрению проекта Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций государств – участников СНГ.

В ходе заседания был одобрен проект Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности стран СНГ на период до 2030 года, а также проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников СНГ от 3 ноября 1995 года.

В ходе встречи также был утвержден Комплекс мер по развитию химического машиностроения стран СНГ на период до 2030 года.

Следующее заседание Экономического Совета запланировано на 10 июня 2022 года в городе Нур-Султане.

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