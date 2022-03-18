Ягуб Эйюбов представил Азербайджан на заседании Экономического совета СНГ в Москве

Очередное заседание Экономического совета СНГ состоялось 18 марта в Москве.
Как сообщает российское бюро Report, Азербайджан на встрече представил первый вице-премьер Ягуб Эйюбов.
Особое внимание в ходе заседания было уделено рассмотрению проекта Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций государств – участников СНГ.
В ходе заседания был одобрен проект Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности стран СНГ на период до 2030 года, а также проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников СНГ от 3 ноября 1995 года.
В ходе встречи также был утвержден Комплекс мер по развитию химического машиностроения стран СНГ на период до 2030 года.
Следующее заседание Экономического Совета запланировано на 10 июня 2022 года в городе Нур-Султане.