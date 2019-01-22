Генсек ПАСЕ: "Нерешённость проблемы азербайджанских вынужденных переселенцев вызывает сожаление"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Проблема азербайджанских вынужденных переселенцев с оккупированных Арменией территорий Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов является крайне острой.

Как передаёт западноевропейское бюро Report, об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд во время своего выступления на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Отвечая на вопрос члена азербайджанской делегации в ПАСЕ Рафаэля Гусейнова касательно одного миллиона вынужденных переселенцев с оккупированных территорий Азербайджана, Т.Ягланд негативно высказался о нерешённости данного вопроса по сей день.

Он отметил, что вызывает сожаление тот факт, что азербайджанские вынужденные переселенцы до сих пор не могут вернуться на свои родные земли.