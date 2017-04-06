Яценюк: Украина и Азербайджан имеют общие цели в рамках ГУАМ

Киев. 6 апреля. REPORT.AZ/ ГУАМ может стать сегодня одним из центров влияния.

Об этом корреспонденту украинского бюро Report заявил экс-глава украинского правительства, глава фонда Open Ukraine Арсений Яценюк.

"Недавно я присутствовал на Мюнхенской конференции, где в одной панели вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили ряд важных вопросов. Что касается ГУАМ, необходимо отметить роль премьер-министра Владимира Гройсмана, который на прошлой неделе провел съезд глав правительств стран ГУАМ", - сказал А.Яценюк.

По его словам, ГУАМ необходимо заполнять практическими вещами, договорами в экономической, в первую очередь, и гуманитарной сферах.

"Стоит также отметить, что страны ГУАМ, в частности Украина и Азербайджан, признают суверенитет и территориальную целостность каждой из стран", - добавил экс-премьер.

Он выразил мнение, что структура может стать сегодня одним из центров влияния.

"Работа Украины и Азербайджана в рамках данной структуры говорит о том, что у обеих стран есть общие цели", - подчеркнул А.Яценюк, добавив, что деятельность обеих стран может быть взаимовыгодной в рамках ГУАМ.