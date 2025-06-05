Яцек Протасевич: Привлечение к ответственности Варданяна означает восстановление авторитета международного права

Бывший Вице-председатель Европейского парламента, политик Яцек Протасевич призвал к преследованию спонсоров сепаратизма на суверенных территориях, в частности поддерживающих и спонсирующих сепаратизм в Азербайджане.

Польский политик, бывший вице-председатель Европейского парламента, Яцек Протасевич призвал к преследованию спонсоров сепаратизма на суверенных территориях, в частности поддерживающих и спонсирующих сепаратизм, которые используются Россией в качестве гибридной войны, сочетающей военную агрессию, экономическое давление и политический саботаж.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью литовскому изданию Alfa .

Протасевич подчеркнул, что один из спонсоров сепаратизма в Азербайджане - Рубен Варданян - был аффилирован с Кремлем, фактически сотрудничал с Россией, которая пыталась укрепить свое влияние на Южном Кавказе.

"Дело Р. Варданяна иллюстрирует более широкую проблему гибридного влияния, когда финансовые потоки, пропаганда и политические манипуляции используются совместно для дестабилизации регионов. Его действия в Карабахе и его связи с режимом Путина должны быть тщательно расследованы, а справедливость должна восторжествовать посредством прозрачных юридических процессов", - сказал политик.

По его словам привлечение таких лиц к ответственности — это не только наказание, но и восстановление авторитета международного права, а также сдерживание будущих территориальных субъектов, которые могут пойти по тому же пути.

"Дело Варданяна, которое сейчас рассматривается в бакинском суде, иллюстрирует, как финансовые элиты могут стать инструментами геополитических беспорядков, стирая границы между бизнесом, политикой и войной", - подчеркивает литовское издание.

В свою очередь, румынское издание Stiripesurse , развивая тему финансирования сепаратизма, подчеркнуло, что сегодня ЕС сталкивается со сложной сетью дестабилизирующих факторов, когда российские олигархи финансируют сепаратистские движения, используя незаконные средства для поддержки пророссийских анклавов.

"Эти люди [олигархи] являются ключевыми фигурами в более широкой стратегии Кремля, направленной на ослабление соседних демократий и подрыв европейской безопасности", - цитирует румынское издание слова Протасевича.

По информации издания, компании Варданяна, давно интегрированные в сферу влияния Путина, использовались Кремлем для многочисленных схем отмывания денег, при этом огромные суммы направлялись сепаратистам на Южном Кавказе и в других регионах.

"Присутствие Варданяна в Карабахе было не просто символическим, а частью продуманной стратегии по укреплению российского влияния в нестабильном регионе Южного Кавказа, прилегающем к юго-восточному флангу НАТО. После того, как Азербайджан отвоевал Карабах в 2023 году, Рубен Варданян был арестован азербайджанскими спецслужбами и сейчас идет судебный процесс, который считается примером правосудия по отношению к сепаратистам", - говорится в материале.

В свою очередь, молдавское издание Realitatea отмечает, что все больше политиков в ЕС начинают осознавать реальную угрозу пророссийских олигархов.

"Все больше европейских политиков призывают ввести санкции против "ястребов войны", таких как спонсор карабахских сепаратистов Рубен Варданян, спонсор сепаратистских формирований "ДНР-ЛНР" Константин Малофеев или беглый молдавский депутат Илан Шор, осужденный за мошенничество", - отмечает издание.