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Яцек Протасевич: Привлечение к ответственности Варданяна означает восстановление авторитета международного права

Яцек Протасевич: Привлечение к ответственности Варданяна означает восстановление авторитета международного права Бывший Вице-председатель Европейского парламента, политик Яцек Протасевич призвал к преследованию спонсоров сепаратизма на суверенных территориях, в частности поддерживающих и спонсирующих сепаратизм в Азербайджане.
Внешняя политика
5 июня 2025 г. 16:55
Яцек Протасевич: Привлечение к ответственности Варданяна означает восстановление авторитета международного права

Польский политик, бывший вице-председатель Европейского парламента, Яцек Протасевич призвал к преследованию спонсоров сепаратизма на суверенных территориях, в частности поддерживающих и спонсирующих сепаратизм, которые используются Россией в качестве гибридной войны, сочетающей военную агрессию, экономическое давление и политический саботаж.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью литовскому изданию Alfa.

Протасевич подчеркнул, что один из спонсоров сепаратизма в Азербайджане - Рубен Варданян - был аффилирован с Кремлем, фактически сотрудничал с Россией, которая пыталась укрепить свое влияние на Южном Кавказе.

"Дело Р. Варданяна иллюстрирует более широкую проблему гибридного влияния, когда финансовые потоки, пропаганда и политические манипуляции используются совместно для дестабилизации регионов. Его действия в Карабахе и его связи с режимом Путина должны быть тщательно расследованы, а справедливость должна восторжествовать посредством прозрачных юридических процессов", - сказал политик.

По его словам привлечение таких лиц к ответственности — это не только наказание, но и восстановление авторитета международного права, а также сдерживание будущих территориальных субъектов, которые могут пойти по тому же пути.

"Дело Варданяна, которое сейчас рассматривается в бакинском суде, иллюстрирует, как финансовые элиты могут стать инструментами геополитических беспорядков, стирая границы между бизнесом, политикой и войной", - подчеркивает литовское издание.

В свою очередь, румынское издание Stiripesurse, развивая тему финансирования сепаратизма, подчеркнуло, что сегодня ЕС сталкивается со сложной сетью дестабилизирующих факторов, когда российские олигархи финансируют сепаратистские движения, используя незаконные средства для поддержки пророссийских анклавов.

"Эти люди [олигархи] являются ключевыми фигурами в более широкой стратегии Кремля, направленной на ослабление соседних демократий и подрыв европейской безопасности", - цитирует румынское издание слова Протасевича.

По информации издания, компании Варданяна, давно интегрированные в сферу влияния Путина, использовались Кремлем для многочисленных схем отмывания денег, при этом огромные суммы направлялись сепаратистам на Южном Кавказе и в других регионах.

"Присутствие Варданяна в Карабахе было не просто символическим, а частью продуманной стратегии по укреплению российского влияния в нестабильном регионе Южного Кавказа, прилегающем к юго-восточному флангу НАТО. После того, как Азербайджан отвоевал Карабах в 2023 году, Рубен Варданян был арестован азербайджанскими спецслужбами и сейчас идет судебный процесс, который считается примером правосудия по отношению к сепаратистам", - говорится в материале.

В свою очередь, молдавское издание Realitatea отмечает, что все больше политиков в ЕС начинают осознавать реальную угрозу пророссийских олигархов.

"Все больше европейских политиков призывают ввести санкции против "ястребов войны", таких как спонсор карабахских сепаратистов Рубен Варданян, спонсор сепаратистских формирований "ДНР-ЛНР" Константин Малофеев или беглый молдавский депутат Илан Шор, осужденный за мошенничество", - отмечает издание.

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Версия на азербайджанском языке Polşalı politoloq: Vardanyanın məsuliyyətə cəlb edilməsi beynəlxalq hüququn bərpası deməkdir
Версия на английском языке Jacek Protasiewicz: Holding Vardanyan accountable means restoring authority of international law

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