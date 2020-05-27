Илир Мета: Я решительно настроен на укрепление отношений с Азербайджаном

Президент Республики Албания Илир Мета направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Позвольте от себя лично и от имени народа Албании передать Вам и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Пользуясь возможностью, выражаю глубочайшее почтение грандиозным дружественным отношениям между нашими странами и народами, и признательность за Вашу поддержку в их углублении и укреплении.

Наше тесное сотрудничество, в особенности значительное продвижение в реализации проекта TAP, открыло широкие перспективы для новых проектов сотрудничества между нашими странами.

Заверяю Вас в том, что я решительно настроен на ещё большее укрепление отношений между нашими странами во всех сферах.

В то время, когда весь мир, в том числе наши страны столкнулись лицом к лицу с пандемией COVID-19, желаю, чтобы мы общими усилиями, мудро преодолели эту ситуацию, поскорее вернулись к повседневной нормальной жизни, вместе вступили в лучшее будущее.

Ещё раз выражаю желание в скором времени видеть Вас в Албании в подходящее для Вас время.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, азербайджанскому народу – благополучия.

Ещё раз прошу Вас принять мое высочайшее почтение".