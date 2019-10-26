XVIII Саммит Движения неприсоединения продолжает работу общими дебатами

XVIII Саммит Движения неприсоединения продолжает работу общими дебатам

26 октября, 2019 01:42

https://report.az/storage/news/13ff70580aac538f2118318a78b0c481/e5cf72e8-076f-4978-918a-43b77d7a80c2_292.jpg Проходящий в Баку XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжает работу общими дебатами. Как сообщает "Report" , Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в дебатах.

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