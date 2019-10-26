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XVIII Саммит Движения неприсоединения продолжает работу общими дебатами

XVIII Саммит Движения неприсоединения продолжает работу общими дебатам

Проходящий в Баку XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжает работу общими дебатами.

Как сообщает "Report" , Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в дебатах.

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