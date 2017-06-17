XIV Международная конференция омбудсменов приняла Бакинскую декларацию

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Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Принята Бакинская декларация XIV Международной конференции омбудсменов на тему "Основополагающие принципы Целей устойчивого развития: Равноправие, национальные приоритеты и сотрудничество".

Как сообщает Report, в декларации отмечается, что основным условием устойчивого развития считается уважение прав и свобод человека и обеспечение этих прав и свобод.

"Принимая эту декларацию, учитывая незаменимую роль институтов омбудсменов, Национальных институтов по правам человека в успешном и всестороннем осуществлении Целей устойчивого развития, мы отмечаем важность расширения сотрудничества этих институтов на двухсторонней основе и омбудсменов в рамках международных организаций, необходимость обмена информацией и опытом, распространения положительного опыта", - говорится в Бакинской декларации.

Тем самым XIV Бакинская международная конференция омбудсменов завершила свою работу.