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XI Глобальный Бакинский форум продолжается панельными заседаниями

XI Глобальный Бакинский форум продолжается панельными заседаниями 14 марта после церемонии открытия XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 13:03
XI Глобальный Бакинский форум продолжается панельными заседаниями

14 марта после церемонии открытия XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, первое панельное заседание на тему "Восстановление раздробленного мира" проходит под модераторством вице-президента Швейцарского форума по международным отношениям Давида Чикваидзе.

В XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – в целом свыше 350 гостей из более чем 70 стран мира.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXI Qlobal Bakı Forumu panel iclasları ilə davam edir

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