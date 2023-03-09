X Глобальный Бакинский форум: Состоялось панельное заседание на тему мегаугроз

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проводимый под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проводимый под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума состоялось панельное заседание "Мегаугрозы: Климатическая безопасность; Продовольственная безопасность; Ядерная безопасность".

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Исмахане Элуафе подчеркнула, что по данным ООН, в 2021 году с голодом столкнулись 828 млн человек, что на 150 млн больше, чем в 2020 году.

По ее словам, все это происходит из-за несправедливого разделения и недостаточной поставки продуктов питания.

Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали отметил, что мир сталкивается с рядом вызовов, в том числе с природными катастрофами, изменениями климата, а также вызовами в сфере продовольственной безопасности: "Разрушительное землетрясение унесло жизни десятков тысяч граждан Турции. В Каспийском регионе также много вызовов. По прогнозам, в ближайшее время уровень воды в Каспийском море упадет на 9-30 метров, что несет угрозу для пяти прикаспийских стран".

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал на панельном заседании, что глобальное потепление оказывает влияние на водные ресурсы. Он отметил, что связанные с климатическими изменениями риски не сконцентрированы в одной стране и должны обсуждаться на региональном уровне.

По словам министра, в Азербайджане стали чаще происходить наводнения.

М.Бабаев отметил, что на освобожденных территориях осуществляются восстановительные работы, создаются "умные города" и внедряются "зеленые" технологии.

Панельное заседание продолжилось выступлениями.