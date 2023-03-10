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X Глобальный Бакинский форум: Прошло панельное заседание на тему "Роль Китая в глобальном развитии и безопасности"

X Глобальный Бакинский форум: Прошло панельное заседание на тему "Роль Китая в глобальном развитии и безопасности" X Глобальный Бакинский форум "Мир сегодня: вызовы и надежды", который проходит под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 18:41
X Глобальный Бакинский форум: Прошло панельное заседание на тему Роль Китая в глобальном развитии и безопасности

X Глобальный Бакинский форум "Мир сегодня: вызовы и надежды", который проходит под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума состоялось очередное панельное заседание на тему "Роль Китая в глобальном развитии и безопасности".

На панельном заседании, проведенном под модераторством экс-президента Сербии Бориса Тадича, присутствовали специальный представитель правительства Китая по европейским вопросам, бывший посол Китая в Германии Ву Хонгбо, заместитель председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Хуон Судари, вице-президент международного Фонда Карнеги за международный мир Эван Фейгенбаум, экс-премьер-министр Венгрии Петер Медеши, бывший премьер-министр Пакистана Шавкат Азиз, бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, экс-министр иностранных дел Таджикистана Рашид Алимов и бывший премьер-министр Румынии Петре Роман.

Специальный представитель правительства Китая по европейским вопросам, экс-посол Китая в Германии Ву Хонгбо сказал, что за последние 3 года во всем мире произошли большие изменения: "Экономическое развитие замедлилось. Наш мир столкнулся с растущей неопределенностью. Без обеспечения безопасности нельзя говорить ни о каком развитии. Нам удалось избавить от нищеты 800 млн человек".

По его словам, Китай в настоящее время предпринимает конкретные шаги: "Мы хотим мира. Посмотрите, что происходит в Украине. Необходимо срочно создать глобальную среду безопасности. Китай выступает за мир".

Заместитель председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Хуон Судари в свою очередь, заявил, что Китай стремится к обеспечению безопасности: "Китай выступает за территориальную целостность стран. В последнее время Китай технологически развивается. Он вносит свой вклад в развитие и установление мира".

Экс-премьер-министр Венгрии Петер Медеши отметил, что аналитики говорили, что Китай потерпит неудачу: "Однако этого не произошло. Развитие Китая является важным фактором в современном мире. В этом году в Китае прогнозируется 5-6-процентный экономический рост. Мы должны оказать большую поддержку развитию Китая".

Панельное заседание продолжилось выступлениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоX Qlobal Bakı Forumu: “Qlobal inkişaf və təhlükəsizlikdə Çinin rolu” panel iclası keçirilib

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