X Глобальный Бакинский форум: Панельная сессия на тему “Новое открытие многосторонности: новая эра неприсоединения?"

X Глобальный Бакинский форум “Мир сегодня: вызовы и надежды”, проходящий под эгидой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжил работу панельными заседаниями.

X Глобальный Бакинский форум “Мир сегодня: вызовы и надежды”, проходящий под эгидой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжил работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума состоялось панельная сессия на тему ”Новое открытие многосторонности: новая эра неприсоединения?".

На панельной сессии, проведенной при модерации экс-премьер-министра Бельгии Ива Летерма, выступили помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, 75-й президент Генеральной Ассамблеи ООН, экс-министр ЕС Турецкой Республики, член Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр, экс-премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, экс-президент Генеральной Ассамблеи ООН, экс-министр иностранных дел Сербии Вук Еремич, бывший дипломатический советник президента Италии, посол Мальтийского военного ордена в Ватикане Антонио Занарди Ланди, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, экс-министр иностранных дел Словакии, бывший исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Ян Кубис, личный помощник генерального директора представительства ООН в Женеве Давид Чихваидзе.

Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем выступлении отметил, что во время председательства в Движении неприсоединения Азербайджан старался демонстрировать честность и открытость: “Сегодня мы видим доверие к нашему председательству. Во время пандемии мы заметили неэффективность работы крупных организаций и организовали онлайн-саммит”.

Говоря о многосторонности, Х.Гаджиев отметил, что сегодня Совет Безопасности ООН действует несправедливо: “Например, там не представлены должным образом позиции Африки и некоторых других стран".

75-й президент Генеральной Ассамблеи ООН, экс-министр ЕС Турецкой Республики, член Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр сказал, что ООН следует реформировать: “Сегодня мир сталкивается с рядом международных вызовов. Одной из организаций, которая борется с несправедливостью во всем мире, является Движение неприсоединения, в которой успешно председательствовал Азербайджан".

Экс-председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе также отметила очень хорошие отношения Грузии с Азербайджаном.

По словам экс-спикера, решения ООН из раза в раз не приводили ни к какому результату: “Однако это не означает, что мы должны поставить крест на этой организации. Я думаю, что региональные структуры должны быть усовершенствованы”.

Панельное заседание продолжилось выступлениями.