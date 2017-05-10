Washington Examiner: США должны прекратить финпомощь Армении

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Деятельность проармянского лобби противоречит интересам США.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника израильского Центра Бегин-Садат и университета Бар-Илан Александра Муринсона, опубликованной в издании Washington Examiner.

"Углубляющийся военный альянс Армении с Россией представляет собой прямую угрозу для НАТО", - отмечает автор статьи.

По словам автора, размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" в Армении, которые могут угрожать "близким союзникам США - Турции, Азербайджану или Израилю", изменило военный баланс в регионе.

"Подобные события находятся в резком диссонансе с продолжающейся финансовой поддержкой Армении, одобренной Конгрессом США и администрацией президента Барака Обамы. Главной лоббистской деятельностью в США от имени Армении занимается армянский кокус. Он включается в себя республиканцев Фрэнка Паллоне, Джеки Спейера, Дэвида Тротта и Дэвида Валадао", - говорится в статье.

Он также добавил, что администрация Обамы одобрила продолжение так называемой "паритетной политики" в отношении Азербайджана, являющегося американским партнером в стратегически важном для США Каспийском регионе, в контексте выделения финансовой помощи по программам Международного военного образования и обучения (IMET) в размере 600 тыс. долларов США и Иностранных военных финансов (EMF) в размере 1,7 млн долларов США.

"Наряду с этим USAID ежегодно выделяет 2 млн долларов США отколовшемуся Нагорному Карабаху - суверенной территории Азербайджана, находящейся под оккупацией армянских ВС", - отмечает автор.

"В свете усиления военного союза Армении и России целесообразность продолжения поддержки армянских нужд должна быть поставлена под вопрос и открыто осуждена", - пишет А. Муринсон, добавляя, что армянские политические организации, такие как Армянский национальный комитета Америки и ряд других, являются проводниками российских интересов.

В связи с этим А. Муринсон рекомендует сделать выговор армянскому кокусу и приостановить финансовую помощь Армении.