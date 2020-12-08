Washington Times: В Азербайджане повсеместно восстанавливали христианские храмы

Газета The Washington Times опубликовала статью помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева

Газета The Washington Times опубликовала статью помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева "В Азербайджане повсеместно восстанавливали христианские храмы".

Как сообщает Report, в cтатье отмечается, что по окончании 44-дневной войны, армянские силы, державшие под оккупацией территории Азербайджана в течение трех десятилетий, вернулись в свою страну. Настало время для примирения и восстановления разрушенного. Однако вместо этого международные СМИ безосновательно предъявляют обвинения в том, что якобы Азербайджан планирует "культурный геноцид" христианских памятников и наследия.

Однако обретя независимость в 1991 году, Азербайджан продемонстрировал миру приверженность восстановлению многоконфессионального наследия, пишет автор. Армянский собор в Баку, пострадавший в результате хаоса 1990 года, был полностью восстановлен. В нем сейчас находится библиотека, в которой хранится около 5 000 ценных армянских рукописей, подчеркивает Х.Гаджиев. Новый католический собор был построен на территории, выделенной правительством, и открыт самим Папой Римским. Были восстановлены и вновь открыты старые синагоги, построены новые еврейские школы.

За пределами границ Азербайджана, азербайджанское правительство сделало финансовые взносы в проекты религиозного возрождения, начиная от катакомб Ватикана и заканчивая романскими церквями во Франции и витражами Страсбургского собора. "Вот почему мир может и должен доверять руководству Азербайджана, так как действия руководства страны подтверждают наши слова", отмечает Х.Гаджиев. Руководство Азербайджана публично объявило, что восстановит христианское и мусульманское наследие этого разрушенного Карабахского региона.

Далее помощник президента отмечает, что азербайджанская сторона знала о разрушениях на территориях, из которых были изгнаны 700 000 азербайджанцев в начале 1990-х годов. "Снимки, свидетельствующие о разрушениях домов и религиозных зданий, можно было увидеть на картах Google. Но теперь все это можно увидеть собственными глазами. Более 700 исторических и культурных памятников, 927 библиотек, 808 культурных центров, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея с более чем 100 000 артефактов, 4 художественные галереи, 4 театра, 2 концертных зала были повреждены или уничтожены".

Политика Армении по уничтожению продолжается до сих пор: в ноябре телекомпания BBC показала кадры сожжения домов со стороны армян, покидающих оккупированные территории в соответствии с условиями мирного соглашения, "чтобы азербайджанцы не могли въехать", подчеркивает автор.

"Мы считаем, что чувствительное отношение Азербайджана к различным культурам и религиям является образцом для подражания. Сегодня мы живем в стране, где тысячи евреев и христиан живут вместе, открыто исповедуя свою веру и прославляя свою культуру вместе со своими соседями-мусульманами.

Когда Папа Франциск посетил Баку в 2016 году на встрече мусульманских, иудейских и христианских лидеров, он особо отметил преобладание "гармонии, которую религии могут построить вместе, основываясь на личных отношениях и доброй воле".

Мы не можем предотвратить обвинения со стороны некоторых лиц в том, что Азербайджан якобы представляет угрозу христианскому наследию. Обвиняя Азербайджан в представлении угрозы христианскому наследию на недавно освобожденных от оккупации территориях, им следует задуматься о том, что Азербайджан восстанавливал религиозные здания и поощрял вероисповедания в остальной части Азербайджана", - подчеркнул Х.Гаджиев.