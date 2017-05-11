Washington Times: Президент США должен ценить такого надежного союзника, как Азербайджан

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент США должен ценить тот факт, что есть такой надежный союзник, как Азербайджан, которого необходимо поддержать.

Как сообщает Report, об этом пишет главный исполнительный директор Caspian Group Holdings, публицист Роб Субхани в статье, опубликованной в The Washington Times.

Р. Субхани отмечает, что хотя азербайджанские территории продолжают оставаться оккупированными армянскими силами (со значительной поддержкой из Москвы), президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен на решение замороженного конфликта мирным путем, и не пропагандирует ненависть к тем, кто оккупировал 20% азербайджанских территорий.

По словам автора, желание главы азербайджанского государства урегулировать конфликт мирным путем открывает для администрации Трампа путь для работы с Москвой и привнесения мира в регион, который будет полезным для обеих сторон.

"В то время как президент Трамп глядит из своего офиса на Пенсильвания авеню,1600 он не видит Азербайджан, но то, что он должен ценить и поддерживать страну - это факт, что за многие мили далеко существует такой американский союзник. Президент Трамп может пожелать выразить свою признательность, пригласив президента Алиева в Белый дом, где они могут написать новую главу в отношениях Америки с одним из надежнейших союзников на большом Ближнем Востоке", - говорится в статье.