Российское издание: Азербайджан одержал яркую победу над французским неоколониализмом

Российская газета Взгляд опубликовала материал посвященный выделению неслыханной до сегодняшнего дня автономии Новой Каледонии, за деколонизацию которого долгое время боролся Азербайджан.

Российская газета "Взгляд" опубликовала материал, посвященный выделению неслыханной до сегодняшнего дня автономии Новой Каледонии, за деколонизацию которого долгое время боролся Азербайджан.

Как передает Report, автор статьи указывает на перечень поражений президента Франции Эмманюэля Макрона на внешнеполитической арене, и выражает озабоченность усилением геополитического влияния Азербайджана.

В частности, в материале отмечается, что именно при президенте Макроне распад остатков французской колониальный империи "принял форму обвала".

"При нем французов выгнали из Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, Нигера, Чада… В Габоне тоже неспокойно, а кроме него, значительное военное присутствие Франции в Африке осталось только в крохотном Джибути", - указывает автор.

Автор статьи отмечает, что несмотря на длительное противостояние России со странами Евросоюза, в числе которых и Франция, значительный репутационный и политический ущерб Макрону смог нанести именно Баку, а не Кремль.

"Однако брать на себя чужие заслуги неблагородно: Новую Каледонию у французов отжали все-таки не мы. Это были парни из Баку <…>. Борьба с французским неоколониализмом и впрямь задалась", - указывает автор.

В статье отмечается, что Франция пожинает бурю, ветер которой был посеян во время поддержки Армении в период оккупации Карабаха, во время второй Карабахской войны и после освобождения территорий.

"Азербайджанцы мстят французам за поддержку армян до, в ходе и после карабахского конфликта. И месть, стоит признать, получилась яркой, как зрелая хурма", - подчеркивает автор статьи.

В то же время, автор выражает обеспокоенность, поскольку демонстрация возможностей Азербайджана на французском колониализме и победа в Карабахской войне, говорит и о потенциально возможном влиянии на Россию, которая в последнее время начала притеснять этнических азербайджанцев.

"Смущает лишь то, что это, как ни крути, еще и победа Азербайджана. А у Азербайджана и без того слишком длинная серия побед над Арменией в Карабахе, над Пашиняном в Зангезуре и т.д. Это делает сложный южный характер еще более сложным и взрывным, вдохновляя на авантюры. Недавние события показали, что антиколониальную риторику и агентурное влияние Азербайджан может использовать не только против Франции. Против России тоже может", - заключает автор.

