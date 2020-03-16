Взаимные поездки граждан Азербайджана и России временно приостанавливаются

Сегодня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Али Асадовым и премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Об этом Report сообщили из пресс-службы Кабинета министров.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен информацией относительно мер, принимаемых обеими странами в целях борьбы с коронавирусом.

Для предотвращения распространения коронавируса по взаимному согласию главы правительства пришли к договоренности о временном приостановлении с 00:00 18 марта 2020-го года взаимных поездок граждан Азербайджана и России. Исключение составляют водители грузовых машин.

Запрет на въезд в Россию не будет касаться водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто проживает в России постоянно. Дополнительная информация о графике рейсов будет предоставлена.