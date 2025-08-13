Выяснение судеб пропавших без вести создаст основу для долгосрочной стабильности на Южном Кавказе

Выяснение судеб пропавших без вести создаст важную основу для долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе.

Об этом в комментарии Report заявил член Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Нурлан Гасанов.

Он подчеркнул, что статья IX Соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", парафированного в Вашингтоне 8 августа, обязывает обе стороны принять меры для решения проблемы пропавших без вести и насильственных исчезновений, связанных с военным конфликтом, в котором участвуют обе стороны, включая обмен всей имеющейся информацией об этих лицах.

По словам депутата, данное положение ясно показывает, что Азербайджан имеет право получать информацию, имеющуюся у Армении.

"Данное положение также предусматривает возможность установления ответственности за тяжкие преступления, совершенные в ходе конфликта, объективного расследования событий и наказания виновных", - отметил Н.Гасанов.

Он добавил, что обеспечение справедливости в отношении пропавших без вести лиц посредством необходимых следственных мер является одним из факторов устойчивости мира после 30-летнего конфликта, как с гуманитарной, так и с политической точки зрения: "Выяснение судеб невинных жертв и взаимное осознание ответственности создадут важную основу для долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе".