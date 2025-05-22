Вюсал Гусейнов: Между Азербайджаном и странами СНГ наблюдается активная миграционная динамика

11:15

Между Азербайджаном и странами СНГ существует активная миграционная динамика.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов на 29-м заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ в Баку.

По его словам, обсуждаемые на заседании вопросы направлены на упрощение передвижения граждан и поддержку легальной миграции.

"Сегодня планируется обсудить программу мероприятий на 2025–2026 годы, выбрать нового председателя совета, утвердить эмблему, обмен опытом и изменения в национальных законодательствах в сфере миграции", — отметил Гусейнов.