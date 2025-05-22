О нас

Вюсал Гусейнов: Между Азербайджаном и странами СНГ наблюдается активная миграционная динамика

Вюсал Гусейнов: Между Азербайджаном и странами СНГ наблюдается активная миграционная динамика 11:15
Внешняя политика
22 мая 2025 г. 11:39
Вюсал Гусейнов: Между Азербайджаном и странами СНГ наблюдается активная миграционная динамика

Между Азербайджаном и странами СНГ существует активная миграционная динамика.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов на 29-м заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ в Баку.

По его словам, обсуждаемые на заседании вопросы направлены на упрощение передвижения граждан и поддержку легальной миграции.

"Сегодня планируется обсудить программу мероприятий на 2025–2026 годы, выбрать нового председателя совета, утвердить эмблему, обмен опытом и изменения в национальных законодательствах в сфере миграции", — отметил Гусейнов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Vusal Huseynov: CIS countries have active migration dynamics with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vüsal Hüseynov: MDB dövlətləri ilə Azərbaycan arasında aktiv miqrasiya dinamikası mövcuddur

Экслюзивные новости

Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi