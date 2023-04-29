Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию, его выступление на фестивале TEKNOFEST в Стамбуле находятся в центре внимания СМИ этой страны.
Как передает Report, многие средства массовой информации - Anadolu, yenisafak.com и Euronews опубликовали материалы о выступлении президента Ильхама Алиева.
В заголовках использованы цитаты главы государства такие, как "Турция является гарантом мира, стабильности, безопасности в нашем регионе", "Кызылэлма скоро будет в небе Азербайджана".
Видео выступления главы государства было опубликовано в TRT haber, Haber Global, Milliyet TV.
В статье, опубликованной в газете Sabah и на сайте A Haber, содержатся слова президента Ильхама Алиева о создании в Азербайджане предприятия по производству беспилотников "Байрактар".
Также отмечается прибытие президента Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на автомобиле Togg на место проведения мероприятия.
Подчеркнув, что Турция и Азербайджан официально стали союзниками с подписания Шушинской декларации два года назад, президент Ильхам Алиев отметил особую важность подписания исторической декларации в Шуше.