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Выступление президента Азербайджана на министерской встрече ДН широко освещалось в российской прессе

Выступление президента Азербайджана на министерской встрече ДН широко освещалось в российской прессе Российские СМИ широко освещали выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: совместная и решительная борьба с возникающими вызовами".
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 23:51
Выступление президента Азербайджана на министерской встрече ДН широко освещалось в российской прессе

Российские СМИ широко освещали выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: совместная и решительная борьба с возникающими вызовами".

Как передает Report, российская газета "Коммерсантъ" подчеркивает, что азербайджанский лидер обвинил Францию в поддержке армянского сепаратизма, и в то же время заявил, что во Франции усиливаются расистские тенденции и давление на национальные меньшинства.

В статье отражены следующие высказывания Президента Азербайджана во время выступления:

"К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику в регионе Южного Кавказа, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма".

Издание News.ru коснулось заявления президента Азербайджана о разоружении армянских воинских частей в Карабахе и отвели место выступлению главы государства с напоминанием Армении о соблюдении трехсторонней декларации, подписанной в 2020 году:

"Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, всё ещё находятся остатки армянских вооруженных сил. Если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабахский регион Азербайджана. Армянские военные и паравоенные формирования на местах должны быть разоружены".

Мнение главы государства о необходимости кардинальных реформ в Организации Объединенных Наций отметило и "Интерфакс":

"В настоящее время международные организации, в частности ООН, не оправдывают ожиданий человечества. ООН неизбежно должна пройти через серьезные реформы. Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность. Мы выступаем за расширение состава Совета Безопасности, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым".

Сообщается, что Президент Ильхам Алиев предложил представительство стран, председательствующих в Движении неприсоединения, в Совете Безопасности ООН.

Отметим, что издания "Лента.ру", "Московский комсомолец", агентство ТАСС, "Военное обозрение", "Новые известия", "Регионы России", "Вестник Кавказа", Телекомпания "Мир" и ряд других СМИ также сослались на высказанные Президентом Ильхамом Алиевым во время выступления на встрече взгляды относительно реформ в ООН, критику неоколониальной политики Франции и игнорирование Арменией трехсторонней декларации.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya mətbuatında Azərbaycan Prezidentinin Qoşulmama Hərəkatının nazirlər görüşündəki çıxışı geniş işıqlandırılıb

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