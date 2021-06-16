Выступление Ильхама Алиева в видеоформате на втором Саммите ОИС по науке и технологиям

В видеоформате состоялся второй Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

В видеоформате состоялся второй Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Как сообщает Report, на мероприятии было представлено выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в видеоформате.

Выступление Президента Ильхама Алиева

"Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемый генеральный секретарь.

Хочу выразить правительству Объединенных Арабских Эмиратов и Генеральному секретариату Организации исламского сотрудничества признательность за организацию 2-го Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Азербайджан является активным членом Организации исламского сотрудничества, тесно сотрудничает с государствами-участниками как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

За последние несколько лет в Азербайджане проведено около 10 встреч на уровне министров иностранных дел, культуры, туризма, образования, труда и других министров государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Азербайджан всегда прилагал усилия, направленные на укрепление солидарности между исламскими странами. Очередным проявлением этого стали IV Игры исламской солидарности с участием 54 государств, проведенные нами в 2017 году. Наряду с этим, мы приступили к стипендиальной программе, позволяющей гражданам стран-участниц Организации исламского сотрудничества получать образование в нашей стране.

Мы высоко оцениваем последовательную поддержку Организацией исламского сотрудничества справедливой позиции Азербайджана в связи с армянской военной агрессией. Со дня Саммита в Касабланке в 1994 году по настоящее время Организация исламского сотрудничества приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В этом контексте, следует особо отметить учреждение в 2016 году Контактной группы Организации исламского сотрудничества в связи с агрессией Республики Армения против Азербайджанской Республики.

Азербайджан, в свою очередь, тоже всегда поддерживал стран-участниц Организации исламского сотрудничества, прилагал усилия для обеспечения более тесного сотрудничества и солидарности среди исламских стран.

Пандемия COVID-19 поставила мир перед бесчисленными вызовами. Азербайджан, в качестве председателя Движения неприсоединения, выдвинул инициативу о проведении Саммита Движения, посвященного борьбе с коронавирусом, и в мае 2020 года успешно организовал данное мероприятие. Мы также явились инициаторами проведения в декабре 2020 года Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

Азербайджан добровольно внес во Всемирную организацию здравоохранения финансовый вклад в объеме 10 миллионов долларов США, оказал в связи с коронавирусом гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам, в том числе ряду государств-участников Организации исламского сотрудничества.

"Вакцинный национализм", неравенство в связи с доступностью вакцин между развитыми и развивающимися странами, продолжает вызывать нашу серьезную озабоченность. На основании международных отчетов, 82 процента доз вакцин, существующих на сегодняшний день в мире, приобретены богатыми странами, и лишь 0,3 процента вакцин приходятся на долю стран с небольшими доходами.

Мы еще раз призываем развитые страны и международные донорские организации оказать необходимую финансовую помощь развивающимся, в частности, наименее развитым странам.

Как вам известно, Армения около 30 лет удерживала под оккупацией примерно 20 процентов территории нашей страны. Армения провела этническую чистку против азербайджанцев. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения учинила Ходжалинский геноцид. Он признан 13 странами.

Принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН четыре резолюции, требовавшие безотлагательного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, декларации Движения неприсоединения, резолюции Организации исламского сотрудничества, соответствующие решения ОБСЕ и других международных организаций составляли правовую базу урегулирования конфликта. Однако Армения, игнорируя требования международной общественности, пыталась навсегда сохранить наши земли под оккупацией. Трижды – в июле, августе и сентябре 2020 года, совершив военные провокации на государственной границе и бывшей линии соприкосновения, Армения способствовала убийству невинного гражданского населения и воспламенению войны.

В сентябре минувшего года в ответ на крупномасштабное военное наступление Армении, Азербайджан начал контрнаступательную операцию и освободил значительную часть находившихся под оккупацией территорий.

Потерпев полное поражение в 44-дневной Отечественной войне, Армения подписала 10 ноября 2020 года Акт о капитуляции и вынуждена была вывести войска с других оккупированных территорий Азербайджана.

Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году.

Таким образом, Азербайджан положил конец 30-летнему конфликту, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость.

Мы высоко оцениваем решительную позицию, занимаемую Организацией исламского сотрудничества во время войны. Организация исламского сотрудничества выступила с заявлениями в поддержку Азербайджана. В частности, хочу выразить признательность Турции, Пакистану и Афганистану, с первых дней войны оказывавших нам политическую поддержку.

В период 30-летней оккупации Армения целенаправленно разрушила все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана. 65 из 67 мечетей, расположенных на территориях, находившихся под армянской оккупацией, разрушены до основания, две мечети серьезно пострадали и были осквернены.

Я отправлю коллегам иллюстрированную книгу, содержащую краткую информацию и фотоснимки, связанные с состоянием наших городов и сел до и после оккупации. В ней нашли отражение полное уничтожение и разрушение до основания религиозных и исторических памятников Азербайджана.

Организация исламского сотрудничества в своих резолюциях решительно осудила разрушение и осквернение Арменией образцов исламской истории и культуры, мест поклонения на бывших оккупированных землях Азербайджана.

Пользуясь случаем, хочу выразить генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества господину Юсифу бин Ахмеду аль-Осайми признательность за апрельский визит в нашу страну и сердечные поздравления по случаю нашей Победы.

Находясь на посту генерального секретаря, он шесть раз приезжал в Азербайджан. Это – проявление его поддержки нашей стране и уважения к ней. Генеральный секретарь внес большой вклад в повышение международного авторитета Организации исламского сотрудничества и укрепление солидарности между государствами-участниками.

В нынешнем году члены Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества, Контактной группы Организации исламского сотрудничества, связанной с агрессией Республики Армения против Азербайджанской Республики, а также делегация ИСЕСКО побывали на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и стали свидетелями вандализма, учиненного Арменией против исламского наследия.

Мы видим попытки Армении упрочить отношения с исламскими странами. Страна, пользовавшаяся мечетями в качестве хлева для свиней и коров, оскорбившая тем самым всю исламскую умму, не может быть другом мусульманских государств и мусульман.

Тема сегодняшнего Саммита связана с наукой и технологиями, поэтому хотелось бы подчеркнуть, что усиление научного и технологического потенциала нашей страны входит в число важнейших приоритетов.

Азербайджан является членом международного космического клуба. Сегодня мы располагаем тремя спутниками, в том числе двумя телекоммуникационными и одним, используемым для наблюдения за поверхностью Земли.

Азербайджан избран страной, которая в 2023 году будет принимать Международный конгресс астронавтики. Это – признание со стороны международной космической общины достижений Азербайджана в данной сфере.

В числе намеченных мною недавно пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана на предстоящие десятилетия входят также конкурентоспособный человеческий капитал и создание пространства современных инноваций.

Правительство предпринимает практические шаги в связи с развитием инноваций и стартап-экосистем.

Азербайджан подписал со Всемирным экономическим форумом соглашение о создании Аффилированного азербайджанского центра сети центров четвертой промышленной революции.

Я объявил все освобожденные от оккупации территории зоной зеленой энергии. При проведении работ по восстановлению и реконструкции мы будем использовать самые современные и инновационные технологии. Будут применяться концепции "умный город" и "умное село".

Нам хотелось бы видеть участие компаний из братских государств ОИС в процессе реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Спасибо".