Выступление Ильхама Алиева в видеоформате на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

С 24 по 31 мая 2021 года в виртуальном формате была проведена 74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, посвященная теме "Покончить с пандемией и предупредить следующую: построим со

С 24 по 31 мая 2021 года в виртуальном формате была проведена 74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, посвященная теме "Покончить с пандемией и предупредить следующую: построим сообща более здоровый, безопасный и справедливый мир!"

Как сообщает Report, по приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса 31 мая на церемонии закрытия сессии в видеоформате было представлено выступление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Отметим, что в качестве особых гостей на церемонии закрытия сессии выступили главы государств и правительств Азербайджана, Казахстана, Афганистана, Аргентины, Малайзии, Австралии и Бутана.

Президент Всемирной ассамблеи здравоохранения Дечен Вангмо сказала: Уважаемые делегаты, обращаясь к Ассамблее, хочу сказать, что для меня честь приветствовать нашего высокопоставленного гостя. С удовольствием предоставляю слово президенту Азербайджанской Республики, Его превосходительству Ильхаму Гейдар оглу Алиеву.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин генеральный директор.

Уважаемые участники мероприятия.

В первую очередь, хочу выразить признательность за приглашение выступить на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходящей в крайне сложный период для глобальной повестки дня здравоохранения в связи с пандемией COVID-19.

Азербайджан поддерживает ведущую роль и усилия Всемирной организации здравоохранения, связанные с управлением в области глобального здравоохранения, включая координацию глобальной борьбы с пандемией.

С самых первых дней пандемии в Азербайджане были приняты практические меры по минимизации негативного влияния COVID-19 на население и сохранению ситуации под контролем. В короткий срок были построены 13 модульных и 1 постоянная больницы. Общее количество больничных коек, выделенных для лечения больных COVID в стране, превышает 10 тысяч.

Наряду с этим, в целях поддержки граждан страны и субъектов предпринимательства, подвергшихся негативному влиянию COVID, представлен пакет социально-экономического поощрения в объеме почти 2 миллиардов долларов США.

В результате принятых в нашей стране детальных мер карантинный режим был постепенно смягчен.

С середины января текущего года мы приступили к кампании вакцинации, и на сегодняшний день использованы 2 миллиона доз вакцин, из которых 99,94 процента – "Sinovaс", остальные "АstraZeneca" и "Спутник". Эта цифра охватывает 20 процентов нашего населения. Все граждане в возрасте старше 18 лет могут добровольно вакцинироваться. Вакцинированным выдаются паспорта COVID-19.

Мы приветствуем объявление 2021 года "Годом медицинских работников".

Азербайджан очень эффективно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией.

Азербайджан всегда пропагандировал значение демонстрации мощной глобальной солидарности в преодолении пандемии. В качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан выступил с рядом глобальных инициатив. В их числе можно особо отметить организованный в мае 2020 года Саммит Движения неприсоединения и специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, проведенную в декабре 2020 года при поддержке более 150 государств.

Азербайджан передал Всемирной организации здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США. Кроме того, в связи с коронавирусом была оказана гуманитарная и финансовая помощь более чем 30 странам.

Азербайджан публично осудил приобретение некоторыми странами вакцин в количестве, в несколько раз превышающем их потребности, и лишение ими тем самым развивающихся стран возможности защитить свое население. Продолжающийся "вакцинный национализм", постепенно углубляющееся неравенство между развитыми и развивающимися странами в доступе к вакцинам вызывают озабоченность. Согласно международным отчетам, до сегодняшнего дня 82 процента существующих в мире доз вакцин были приобретены богатыми странами и только 0,3 процента вакцин пришлись на долю малообеспеченных стран.

С целью решения данной проблемы Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию, связанную с обеспечением равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, которая была единогласно принята в марте этого года.

В этом контексте мы призываем развитые страны и донорские организации оказать поддержку развивающимся, особенно наименее развитым странам.