Выступление Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме было в центре внимания молдавской прессы
Выступление Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме было в центре внимания молдавской прессыВыступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции" было в центре внимания молдавской прессы.
Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции" было в центре внимания молдавской прессы.
Как передает восточноевропейское бюро Report, в материалах, опубликованных на молдавском и русском языках, были включены взгляды Президента Ильхама Алиева на развитие прессы, важность форума, вопросы глобальной энергетики, а также призывы к миру.
В статьях упоминается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед участниками мероприятия, сказал, что средства массовой информации играют важную роль в просвещении людей и решении их проблем.