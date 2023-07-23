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Выступление Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме было в центре внимания молдавской прессы

Выступление Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме было в центре внимания молдавской прессы Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции" было в центре внимания молдавской прессы.
Внешняя политика
23 июля 2023 г. 11:42
Выступление Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме было в центре внимания молдавской прессы

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции" было в центре внимания молдавской прессы.

Как передает восточноевропейское бюро Report, в материалах, опубликованных на молдавском и русском языках, были включены взгляды Президента Ильхама Алиева на развитие прессы, важность форума, вопросы глобальной энергетики, а также призывы к миру.

В статьях упоминается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед участниками мероприятия, сказал, что средства массовой информации играют важную роль в просвещении людей и решении их проблем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidentinin Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışı Moldova mətbuatının diqqət mərkəzində olub

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