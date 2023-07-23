Выступление Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме было в центре внимания молдавской прессы

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции" было в центре внимания молдавской прессы.

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции" было в центре внимания молдавской прессы.

Как передает восточноевропейское бюро Report, в материалах, опубликованных на молдавском и русском языках, были включены взгляды Президента Ильхама Алиева на развитие прессы, важность форума, вопросы глобальной энергетики, а также призывы к миру.