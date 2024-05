Высотное здание в Багдаде подсвечено цветами флага Азербайджана

Одно из самых высотных зданий столицы Ирака Багдада подсвечено цветами флага Азербайджана по случаю 28 мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов написал в соцсети "X".

"Одно из самых высоких зданий Багдада подсвечено цветами нашего государственного флага. Спасибо Ираку!", - написал дипломат.