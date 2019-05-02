Высокий представитель UNAOC: Значение диалога как главного инструмента предотвращения конфликтов невозможно переоценить

"Значение диалога как важнейшего инструмента предотвращения конфликтов и насильственного экстремизма невозможно переоценить".

Как сообщает Report, об этом заявил высокий представитель Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигель Моратинос на открытии V Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Он отметил важность трех ключевых слов для сотрудничества: "Диалог, Действие. Альянс".

"UNAOC стремится к установлению партнерских отношений с широким кругом заинтересованных сторон, включая религиозных лидеров, представителей организаций гражданского общества, молодежи, женщин, научных кругов, работников средств массовой информации и деловых кругов", - отметил М. Моратинос.

Во время выступления высокий представитель UNAOC отметил, что Генеральный секретарь ООН поручил ему разработать План действий по охране религиозных мест, чтобы гарантировать безопасность верующих.

"Мир требует постоянных усилий, и мы все должны работать вместе в рамках наших соответствующих мандатов, средств и обязанностей для его достижения", - резюмировал М. Моратинос.