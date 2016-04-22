Высокий представитель ООН: Форум Альянса цивилизаций в Баку создаст уникальную возможность по укреплению глобального партнерства

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН в Баку создаст уникальную возможность найти общую основу и выработать ряд практических и эффективных решений, укрепить глобальное партнерство. Как сообщает Report, об этом заявил высокий представитель ООН по Альянсу цивилизаций Насер Абдель Азиз ан-Насер.

"Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) сосредоточится на инклюзивных обществах, отражающих ключевые приоритеты ООН. Форум предоставит невероятную возможность обменяться мнениями 2,5 тыс. участников с тем, чтобы выработать инновацивные решения по продвижению международной повестки", - заявил высокий представитель ООН.

Он подчеркнул, что это особенно актуально сегодня, когда мир столкнулся с "серьезным гуманитарным кризисом, вызванным войнами, региональной нестабильностью и насильственным экстремизмом".

"Как мировое сообщество мы больше не можем игнорировать нашу совместную ответственность за создание мирного и справедливого общества. Форум создаст уникальную возможность найти нашу общую основу человечества и определить практические и эффективные решения и глобальное партнерство", - заявил Насер Абдель Азиз ан-Насер.

VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН пройдет в Баку 25-27 апреля. На него прибудут около 2500 участников, в том числе главы государств, официальные лица, представители гражданского общества, религиозные и молодежные лидеры, которые обменяются мнениями на тему "Жизнь вместе в инклюзивных обществах: вызовы и цели".

В рамках форума состоятся 16 секционных заседаний и 2 пленарные сессии, в ходе которых эксперты обсудят существующие проблемы, препятствующие инклюзивным обществам, предотвращение экстремизма и маргинализации.