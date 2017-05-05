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    Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН: Межкультурный диалог - важный инструмент для предотвращения конфликтов

    Мероприятия, подобные Всемирному форуму по межкультурному диалогу, важны для создания понимания и толерантности в мире© Report.az

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Межкультурный диалог является важным инструментом для предотвращения конфликтов.

    Как сообщает Report, об этом заявил высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Нассир Абдулазиз Аль-Нассер на открытии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    Он отметил, что политические лидеры играют важную роль в борьбе с ксенофобией и нетерпимостью, экстремизмом.

    Нассир Абдулазиз Аль-Нассер подчеркнул важность проведения мероприятий, подобных Всемирному форуму по межкультурному диалогу, проводимому Азербайджаном, для создания понимания, толерантности и диверсификации в мире. 

    Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН выразил уверенность, что сегодняшний форум позволит принести много плодотворных идей в этой связи. 

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