Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН: Межкультурный диалог - важный инструмент для предотвращения конфликтов

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Межкультурный диалог является важным инструментом для предотвращения конфликтов.

Как сообщает Report, об этом заявил высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Нассир Абдулазиз Аль-Нассер на открытии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он отметил, что политические лидеры играют важную роль в борьбе с ксенофобией и нетерпимостью, экстремизмом.

Нассир Абдулазиз Аль-Нассер подчеркнул важность проведения мероприятий, подобных Всемирному форуму по межкультурному диалогу, проводимому Азербайджаном, для создания понимания, толерантности и диверсификации в мире.

Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН выразил уверенность, что сегодняшний форум позволит принести много плодотворных идей в этой связи.