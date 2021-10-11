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Выросло число граждан Грузии, обратившихся за получением статуса беженца в ФРГ

Выросло число граждан Грузии, обратившихся за получением статуса беженца в ФРГ В ФРГ зафиксирован рост числа граждан Грузии, обратившихся за получением статуса беженца. Об этом Европейскому бюро Report сообщили в немецком Управлении по миграции и делам беженцев (BAMF).
Внешняя политика
11 октября 2021 г. 16:24
Выросло число граждан Грузии, обратившихся за получением статуса беженца в ФРГ

В ФРГ зафиксирован рост числа граждан Грузии, обратившихся за получением статуса беженца.

Об этом Европейскому бюро Report сообщили в немецком Управлении по миграции и делам беженцев (BAMF).

Было отмечено, что всего за июль, август и сентябрь текущего года за статусом беженца обратились 1 147 граждан Грузии.

Было отмечено, что большинство соискателей убежища прибыли в Германию в марте-апреле в качестве сезонных работников. Несмотря на то, что срок их трудового контракта истек, они не хотят возвращаться в свою страну и подают заявление в федеральную администрацию, чтобы остаться в Германии. 10% заявителей - азербайджанцы.

Отметим, что в январе 2019 года Бундестаг Германии принял закон о включении Грузии, а также Алжира, Марокко и Туниса в список "безопасных стран происхождения" для Германии (sichere Herkunftsländer). Таким образом, Германия надеется сократить поток беженцев в эти страны и облегчить процедуру депортации тех, кому было отказано в убежище. Из четырех указанных стран только Грузия с марта 2017 года имеет безвизовый режим со странами Европейского Союза. Немецкие специалисты утверждают, что наряду с грузинскими туристами свободный доступ в Германию получают и преступники. В МВД Германии считают, что большинство граждан Грузии, злоупотребляя безвизовым режимом, обращаются в качестве просителей убежища и, получив возможность оставаться в Германии месяцами, а иногда и годами, совершают уголовные преступления.

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Версия на английском языке Azerbaijanis leaving for Germany as seasonal workers do not return
Версия на азербайджанском языке Almaniyaya mövsümlük işçi kimi gələn azərbaycanlılar geri qayıtmayıblar 

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