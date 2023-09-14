Вынужденные переселенцы из Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенда и других районов Карабаха направили обращение к мировой общественности

Вынужденные переселенцы из Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенда и других районов Карабахского региона, находящихся в настоящее время под временным контролем российских миротворцев, направили обращение к мировой общественности.

Вынужденные переселенцы из Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенда и других районов Карабахского региона, находящихся в настоящее время под временным контролем российских миротворцев, направили обращение к мировой общественности.

Report представляет обращение:

Мы – вынужденные переселенцы из Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенда и других районов Карабахского региона, находящихся в настоящее время под временным контролем российских миротворцев, заявляем мировому сообществу о том, что, несмотря на завершение карабахского конфликта в 2020 году, мы три года все еще не можем вернуться в свои города и районы, наши села, дома, в родные края.

Армения ведет лживую пропаганду, утверждая, что в этих регионах якобы жили только армяне. Они даже отрицают тот факт, что азербайджанцы исторически жили на этих территориях. Это надуманное утверждение! Именно мы являемся истинными, коренными жителями Ходжалы, Ханкенди, Керкиджахана, Малыбейли, Гушчулар, Мешали, Гарадаглы!

В результате агрессивной политики Армении против Азербайджана мы пережили большие трагедии, геноцид и массовую резню. Осуществляя этнические чистки, они пытались стереть и нашу память, наши мечети, могилы наших родных были разрушены и осквернены, наши дома разорены. Нашим топонимам даны вымышленные названия. Сколько людей покинуло этот мир с тоской по родным краям.

С огромной болью и мучительными чувствами мы видим родные места только на фотографиях и видеокадрах. Территории, где мы когда-то счастливо жили, теперь превратились в «серую зону».

Остатки армянской армии должны быть полностью выведены с этих территорий, отребье марионеточного режима хунты, созданного и все еще поддерживаемого Арменией, должно самораспуститься, незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены. Это наше требование! Это требование всего Азербайджана!

Территориальная целостность Азербайджана была полностью обеспечена с установкой в апреле этого года поста в Лачине.

Смелая и продуманная политика победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева подарила нам эти счастливые дни!

Сейчас Карабах и Восточный Зангезур превращаются в рай. Безграничная радость жителей Зангилана, Лачына, Физули и Тертера, вернувшихся в свои дома, вдохновляет нас и вселяет еще больше надежд на то, что и мы вскоре станем частью этого Великого возвращения!

Поэтому суверенитет Азербайджана должен быть обеспечен в Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде и на других территориях, которые сейчас превратились в "серую зону".

Мы обращаемся к армянскому населению, проживающему в Карабахском регионе: вы можете жить счастливо под флагом Азербайджана, по Конституции Азербайджана и законам Азербайджана! Не отравляйте свою судьбу, судьбу своих детей, будущих поколений руками Армении и поддерживаемого ею незаконного режима хунты! Карабах должен стать пространством мира, сосуществования и процветания!

"Серая зона" не может существовать вечно, это невыносимо, что мы все еще не можем вернуться в свои дома! Отсюда мы заявляем, что каждый из нас верит в победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева! Мы верим, что вернемся в Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенд, Агдере! На протяжении более 30 лет мы ни на один день не теряли веры в это и живем с большим ожиданием этого дня!

Каждый год в день Ходжалинского геноцида мы посещаем памятник "Зов матери" в Баку. Мы должны отметить Ходжалинскую трагедию также и в нашем Ходжалы. Ходжалы ждет нас! Мы с огромным нетерпением ждем того дня, когда скажем: "Дорогой Ходжалы, мы вернулись!".

Мы призываем мировое сообщество потребовать от Армении положить конец шагам, направленным против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, обеспечить наше право вернуться в свои дома!

Подписи:

1. Велиева Хатира – жительница города Ханкенди, председатель ОО "Ханкенди – Поддержка вынужденных переселенцев";

2. Худиев Хикмет – житель Ханкенди, Заслуженный журналист;

3. Джафарова Сарийя – жительница Ходжалинского района, председатель ОО "Доведение правды о Ходжалинской агрессии";

4. Гасымова Флора – жительница города Ханкенди, Президентский стипендиат;

5. Мамедов Вагиф - житель города Ханкенди;

6. Велиев Назим - житель города Ханкенди, врач;

7. Фарзалиев Юсиф - житель города Ханкенди, учитель;

8. Гулиева Севиндж - жительница города Ханкенди, врач;

9. Ализаде Гариба - жительница города Ханкенди, учительница;

10. Алиев Иззет - житель поселка Керкиджахан города Ханкенди, водитель;

11. Джафарсой Ильхами - житель села Малыбейли Шушинского района, профессор, учитель;

12. Аллахвердиев Мубариз - житель Ходжалинского района, профессор, учитель;

13. Багиров Вахид - житель города Ханкенди, пенсионер;

14. Мирзоева Айнур - жительница города Ханкенди, учительница;

15. Гарабаглы Айдын - житель города Ханкенди, Заслуженный журналист;

16. Казымов Галиб - житель города Ханкенди;

17. Самедов Сабухи - житель поселка Керкиджахан города Ханкенди, сын шехида;

18. Гасымов Джейхун - житель города Ханкенди;

19. Алиева Егяна - жительница города Ханкенди, учительница;

20. Казымов Теймурхан - житель Ханкенди;

21. Рустамова Фигура - жительница города Ханкенди, учительница;

22. Гулиев Эльман - житель города Ханкенди;

23. Зейналов Ягуб - житель города Ханкенди, актер;

24. Мустафаев Яшар - житель города Ханкенди, учитель;

25. Маилов Намиг - житель города Ханкенди, журналист;

26. Рашидов Натиг - житель города Ханкенди;

27. Алиева Нурида - жительница города Ханкенди, учительница;

28. Расулов Новруз - житель поселка Керкиджахан города Ханкенди;

29. Гулиев Рамин - житель города Ханкенди, учитель;

30. Гусейнова Самира - жительница города Ханкенди, учительница;

31. Мамедов Эльхан - житель города Ханкенди;

32. Мустафаев Горхмаз - житель Агдеринского района, учитель;

33. Амиров Хасай - житель города Ханкенди, учитель;

34. Фараджев Вугар - житель города Ханкенди;

35. Ахмедова Зиба - житель города Ханкенди, пенсионер;

36. Мирзоев Сахиб - житель города Ханкенди;

37. Худиев Ильхам - житель города Ханкенди, журналист;

38. Бахтиярова Севда - жительница города Ханкенди, учительница;

39. Гулиева Ирада - жительница города Ханкенди, учительница;

40. Багирова Севиль - жительница города Ханкенди, учительница;

41. Гасымов Рафаэль - житель города Ханкенди;

42. Алиев Мурвет - житель поселка Керкиджахан города Ханкенди, ветеран Карабаха;

43. Атакишиев Сархад - житель города Ханкенди, брат шехида;

44. Мамедова Эмилия - жительница города Ханкенди, учительница;

45. Гусейнов Ильгар - житель села Гарадаглы Ходжавендского района;

46. Мурадова Рита - житель города Ханкенди, учительница;

47. Мурадова Назима - жительница города Ханкенди, пенсионер;

48. Амиль Гулиев - житель города Ханкенди, пенсионер;

49. Гулиев Рафиг - житель села Гарадаглы Ходжавендского района.