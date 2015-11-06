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    ​Выдвинутая Азербайджаном резолюция принята на конференции государств-участников Конвенции ООН

    Ряд стран присоединились к резолюции в качестве соавторов

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге в рамках 6-ой сессии конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции принята резолюция под названием "Пресечение коррупции путем содействия оказанию прозрачных, ответственных и эффективных общественных услуг, применяя передовой опыт и технологические инновации".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    К выдвинутой Азербайджаном резолюции в качестве соавторов присоединились Алжир, Бангладеш, Бразилия, Камбоджа, Фиджи, Индонезия, Израиль, Иордания, Кувейт, Малайзия, Марокко, Оман, Парагвай, Перу, Филиппины, Катар, Саудовская Аравия, Государство Палестина, Судан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам.

    Принятие одобренной резолюции создаст благоприятные возможности для обмена новшествами, достижениями и поможет в поощрении опыта "ASAN Xidmət" Азербайджана в области оказания общественных услуг с помощью принятых технологических новшеств. 

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