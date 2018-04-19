Выборы в Азербайджане обсудят сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Прошедшие выборы в Азербайджане и Черногории обсудят сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Как передает Report, об этом заявила посол Франции в ОБСЕ Вероник Роже-Лакан.

В повестку сегодняшнего заседания также входят вопросы методологии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, кризис в Украине, Россия.

Постоянный совет является директивным органом для проведения на регулярной основе политических консультаций и оперативной работы ОБСЕ в период между встречами Совета министров. Заседания Постоянного совета проводятся раз в неделю в Вене.