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    Выборы в Азербайджане обсудят сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Прошедшие выборы в Азербайджане и Черногории обсудят сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Как передает Report, об этом заявила посол Франции в ОБСЕ Вероник Роже-Лакан.

    В повестку сегодняшнего заседания также входят вопросы методологии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, кризис в Украине, Россия. 

    Постоянный совет является директивным органом для проведения на регулярной основе политических консультаций и оперативной работы ОБСЕ в период между встречами Совета министров. Заседания Постоянного совета проводятся раз в неделю в Вене. 

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