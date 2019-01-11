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    Выборы нового генсека Совета Европы пройдут в июне

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/  На пост нового генерального секретаря Совета Европы претендуют четыре кандидата. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

    Так, на этот пост претендуют: министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, бывший министр иностранных дел, член парламента Греции Дора Бакоянис и заместитель премьер-министра и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович Бурич.

    Сообщается, что Комитет министров СЕ  проведет собеседование с четырьмя кандидатами по отдельности в марте 2019 года и определит окончательный список кандидатов, который будет передан Парламентской ассамблее Совета Европы. 

    Затем Парламентская Ассамблея приступит к выборам следующего Генерального секретаря, которые должны состояться в июне 2019 года. 

    Мандат нового Генерального секретаря начинается 1 октября 2019 года.

    Напомним, ранее сообщалось о двух кандидатах на пост генсека Совета Европы

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