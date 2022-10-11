Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот

С началом строительства и ввода в эксплуатацию новой железной дороги Китай-Кыргызстан- Узбекистан-Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота.

С началом строительства и ввода в эксплуатацию новой железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота.

Как cообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по итогам первого заседания Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в Бишкеке.

"Должен сказать, что уже определенное время два азербайджанских спутника "Azersky" и "AZERSPACE-1" оказывают услуги кыргызским партнерам. Мы определили пути дальнейшего взаимодействия в этой сфере. В транспортно-логической сфере с началом строительства и ввода в эксплуатацию новой железной дороги Китай-Кыргызстан- Узбекистан-Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота и удешевления транспортировки грузов", - отметил глава государства.