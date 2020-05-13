Наим Асас: Введенный Азербайджаном карантинный режим - самый оптимальный

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"Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был отмечен в феврале. После этого правительство страны принимает последовательные шаги в целях пресечения распространения вируса на территории страны".

Об этом французскому бюро Report заявил президент Центра стратегического анализа и геополитических исследований Наим Асас.

По его словам, Азербайджан добился значительного сокращения числа жертв коронавируса: "Сравнивая Азербайджан с другими странами, мы можем сказать, что борьба с коронавирусом ведется успешно. Так, в мире жертвами пандемии COVID-19 до сих пор стали свыше 293 тыс. человек, из которых на долю Азербайджана приходится всего 33 человека. До сегодняшнего дня в стране было проведено более 200 тысяч тестов на коронавирус. Во Франции же до сих пор не хватает медицинских масок. Наряду с эффективными мерами в пределах своих границ, Азербайджан активно участвует и в борьбе с COVID-19 в мире. Помощь Азербайджана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в размере 10 миллионов долларов, помощь Китаю, Ирану - является гуманистическим шагом".

Президент Центра стратегического анализа и геополитических исследований Наим Асас: "Азербайджан добился значительного сокращения числа жертв коронавируса".

"Азербайджан должен и впредь мобилизовать свои усилия из-за ситуации в регионе, также как и своевременно начал необходимые мероприятия. Глядя на Западную Европу, а также Францию, Италию, темпы распространения коронавируса в регионе, где расположен Азербайджан, более слабые. Однако, в России ежедневно коронавирус выявляется

у десятков тысяч людей. В Иране вирус все еще активен. Сегодня ситуация в соседних странах пока оставляет желать лучшего", - сказал Н.Асас.

Французский эксперт подчеркнул, что если бы карантинный режим не был частично смягчен, это привело бы к возникновению экономических, социальных, психологических проблем: "А это опасней пандемии COVID-19. До тех пор, пока коронавирус продолжает оставаться как внутри страны, так и за ее пределами, границы должны быть закрыты. Хотя школы, университеты, кинотеатры и другие общественные места еще могут оставаться закрытыми, продолжение карантинного режима может разрушить экономику. Поэтому пока самым оптимальным вариантом остается карантинный режим, введенный Азербайджаном".