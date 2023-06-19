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Вусал Гусейнов: В настоящее время число беженцев в мире превысило 110 млн человек

Вусал Гусейнов: В настоящее время число беженцев в мире превысило 110 млн человек В настоящее время число беженцев во всем мире превышает 110 миллионов человек.
Внешняя политика
19 июня 2023 г. 19:18
Вусал Гусейнов: В настоящее время число беженцев в мире превысило 110 млн человек

В настоящее время число беженцев во всем мире превышает 110 миллионов человек.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов заявил на мероприятии, посвященном 20 июня - Всемирному дню беженцев.

По его словам, за последние три года число беженцев в мире увеличилось почти на 30 млн человек: "Если в 2020 году число беженцев составляло 80 млн человек, то сейчас эта цифра превышает 110 млн. Хотя прогнозировалось, что к 2023 году число беженцев в мире достигнет 100 млн человек, в настоящее время эта цифра превышает 110 млн человек".

В.Гусейнов сказал, что конфликты, ксенофобия и другие факторы привели к увеличению числа беженцев в мире.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Hüseynov: "Hazırda dünyada qaçqınların sayı 110 milyon nəfəri ötüb"

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