Вусал Гусейнов: В настоящее время число беженцев в мире превысило 110 млн человек

В настоящее время число беженцев во всем мире превышает 110 миллионов человек.

В настоящее время число беженцев во всем мире превышает 110 миллионов человек.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов заявил на мероприятии, посвященном 20 июня - Всемирному дню беженцев.

По его словам, за последние три года число беженцев в мире увеличилось почти на 30 млн человек: "Если в 2020 году число беженцев составляло 80 млн человек, то сейчас эта цифра превышает 110 млн. Хотя прогнозировалось, что к 2023 году число беженцев в мире достигнет 100 млн человек, в настоящее время эта цифра превышает 110 млн человек".

В.Гусейнов сказал, что конфликты, ксенофобия и другие факторы привели к увеличению числа беженцев в мире.