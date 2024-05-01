Вусал Гусейнов: Необходима глобальная стратегия по борьбе с нелегальной миграцией

Начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов предложил разработать глобальную стратегию по борьбе с нелегальной миграцией.

Начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов предложил разработать глобальную стратегию по борьбе с нелегальной миграцией.

Как сообщает Report, с таким предложением Гусейнов выступил на пленарном заседании VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По его словам, нелегальная миграция негативно сказывается на мире, экономике и социальной гармонии.

"Она также создает напряженность в отношениях между государствами. Необходимо разработать глобальную стратегию по борьбе с нелегальной миграцией. При этом необходимо учитывать права мигрантов и принимающих их стран. Чтобы миграция была легальной важен межправительственный и межкультурный диалог. Социальное обеспечение и реинтеграция мигрантов также являются важными вопросами", - сказал он.

Гусейнов подчеркнул, что Азербайджана обладает опытом в этом вопросе и достиг многих успехов: "Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы желающие переселиться в нашу страну мигранты приезжали легально. Ведется многогранная деятельность по предотвращению незаконной миграции, регулярная просветительская работа".