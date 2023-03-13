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Вук Еремич: Баку стремительно развивается

Вук Еремич: Баку стремительно развивается Баку не узнать в последние годы, город стремительно развивается и меняется к лучшему.
Внешняя политика
13 марта 2023 г. 17:24
Вук Еремич: Баку стремительно развивается

Баку не узнать в последние годы, город стремительно развивается и меняется к лучшему.

Как передает Report, об этом бывший глава МИД Сербии Вук Еремич заявил на встрече со студентами в Университете ADA.

Он рассказал студентам о перспективах развития сотрудничества между Сербией и Азербайджаном.

В. Еремич отметил, что Балканы, как и Кавказ, являются непростым регионом. Экс-глава МИД рассказал о Косовской проблеме, отметив, что Сербия, как и Азербайджан, в своей истории столкнулась с конфликтом и нарушением своей территориальной целостности. При этом Азербайджану удалось вернуть оккупированные территории в 2020 году.

"Радует, что позиция Азербайджана и по вопросу Косово и по Грузии ясна и понятна и соответствует принципам международного права", заявил бывший глава МИД Сербии.

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Версия на азербайджанском языке Vuk Yeremiç: “Bakı sürətlə inkişaf edir”
Версия на английском языке Vuk Jeremic: Baku rapidly developing

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