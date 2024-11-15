Вугар Сулейманов проинформировал помощника генсека ООН о минной проблеме

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с помощником генерального секретаря ООН, директором регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Иваной Живкович.

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с помощником генерального секретаря ООН, директором регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Иваной Живкович.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

На встрече обсудили планы по созданию в Азербайджане Международного центра передового опыта и обучения по борьбе с минной угрозой ANAMA-ПРООН.

Вугар Сулейманов проинформировал гостью об опасностях, которые минная проблема представляет для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды. Он также рассказал о предпринимаемых мерах и деятельности, направленной на устранение этой угрозы.

Ивана Живкович подчеркнула, что противоминная деятельность является одним из ключевых направлений работы ПРООН в стране.

На встрече было подчеркнуто, что ПРООН и ANAMA имеют многолетнюю историю тесного сотрудничества. Была отмечена важность продолжения и углубления сотрудничества для укрепления и расширения потенциала гуманитарного разминирования.