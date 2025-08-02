Вугар Рагимзаде: Экспорт газа в Сирию станет мостом к рынкам Ливана, Иордании и Египта

Вугар Рагимзаде: Экспорт газа в Сирию станет мостом к рынкам Ливана, Иордании и Египта

Начало поставок азербайджанского природного газа в Сирию – важное событие, которое открывает новую страницу не только в энергетическом экспорте Азербайджана, но и в сотрудничестве со странами Ближнего Востока.

Об этом в комментарии Report сказал депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде.

По словам Рагимзаде, азербайджанский газ, поставляемый в Сирию через Турцию, будет использоваться преимущественно для производства электроэнергии, что особенно актуально для Сирии, энергетическая инфраструктура которой серьезно пострадала в ходе многолетнего конфликта.

"Азербайджанский природный газ выходит на новый рынок, а энергетическая стратегия страны нацелена не только на удовлетворение внутренних потребностей, но и на укрепление позиций в качестве экспортера энергоресурсов", – подчеркнул депутат.

Депутат подчеркнул, что многовекторная политика Азербайджана способствует формированию новой энергетической карты региона. "В настоящее время азербайджанский газ экспортируется преимущественно в Грузию, Турцию и страны Европейского Союза. Как видно, Азербайджан, укрепляя связи с традиционными партнерами, заинтересован в выходе на новые рынки. Наша страна, приобретая новых партнеров и друзей, опираясь на имеющиеся ресурсы, успешно реализует каждый выдвинутый проект благодаря совместным усилиям", – отметил Рагимзаде.

Особое внимание депутат уделил перспективам, которые открываются перед Азербайджаном с выходом на ближневосточный рынок. Подключение к газотранспортной сети Сирии создает технические возможности для дальнейшего расширения географии экспорта.

"Экспорт через Турцию в Сирию – это новое направление. Наша страна, подключившись к газотранспортной сети Сирии, сможет экспортировать голубое топливо также в Ливан, Иорданию и Египет", – заявил парламентарий.