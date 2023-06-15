Вугар Искандеров: Пакистан всегда поддерживал справедливое дело Азербайджана

Пакистан всегда поддерживал справедливое дело Азербайджана

Пакистан всегда поддерживал справедливое дело Азербайджана.

Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Искандеров.

Он отметил, что Азербайджан, в свою очередь, всегда поддерживал тесные отношения с тюркским и исламским миром.

"В данном контексте следует особо подчеркнуть отношения нашей страны с Турцией и Пакистаном. Визиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 12 июня и премьер-министра Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа 15 июня в Азербайджан является наглядным проявлением стратегического союзничества, дружбы и братских связей между нашими странами", - отметил В.Искендеров.

Парламентарий подчеркнул, что между Пакистаном и Азербайджаном налажены связи на высоком уровне, по восходящей линии развивается сотрудничество в политической, экономической, культурной, энергетической, военной и военно-промышленной сферах.

"Пакистан всегда поддерживал правое дело Азербайджана, и до сих пор не установил дипломатических отношений и вообще не признал независимость Армении. Кстати, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф еще раз подчеркнул этот момент в своем заявлении для прессы по окончании встречи в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июня.

Он заявил: "Пакистан всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Мы всегда однозначно признавали суверенитет Азербайджана над Карабахом".

В целом считаю, что позиция и политика таких стран, как Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, является ярким примером политики, направленной на развитие отношений в исламском мире и защиту интересов исламского мира. Но, к сожалению, этого нельзя сказать об Иране", - добавил Вугар Искандеров.