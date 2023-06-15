Вугар Искандеров: Пакистан всегда поддерживал справедливое дело Азербайджана

Пакистан всегда поддерживал справедливое дело Азербайджана.
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Он отметил, что Азербайджан, в свою очередь, всегда поддерживал тесные отношения с тюркским и исламским миром.
"В данном контексте следует особо подчеркнуть отношения нашей страны с Турцией и Пакистаном. Визиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 12 июня и премьер-министра Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа 15 июня в Азербайджан является наглядным проявлением стратегического союзничества, дружбы и братских связей между нашими странами", - отметил В.Искендеров.
Парламентарий подчеркнул, что между Пакистаном и Азербайджаном налажены связи на высоком уровне, по восходящей линии развивается сотрудничество в политической, экономической, культурной, энергетической, военной и военно-промышленной сферах.
"Пакистан всегда поддерживал правое дело Азербайджана, и до сих пор не установил дипломатических отношений и вообще не признал независимость Армении. Кстати, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф еще раз подчеркнул этот момент в своем заявлении для прессы по окончании встречи в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июня.
Он заявил: "Пакистан всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Мы всегда однозначно признавали суверенитет Азербайджана над Карабахом".
В целом считаю, что позиция и политика таких стран, как Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, является ярким примером политики, направленной на развитие отношений в исламском мире и защиту интересов исламского мира. Но, к сожалению, этого нельзя сказать об Иране", - добавил Вугар Искандеров.