Вучич и Байрамов проведут встречу в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич 23 декабря проведет встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Президент Сербии Александр Вучич 23 декабря проведет встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы сербского государства.

Встреча состоится в 11:30 по местному времени в здании Генерального секретариата президента Сербии.

В рамках визита главы внешнеполитического ведомства в Белград запланировано выступление Дж.Байрамова на конференции послов Сербии, а также встречи с сербским коллегой Марко Джуричем и другими высокопоставленными официальными лицами.

В ходе двухдневной конференции участники обсудят текущую геополитическую ситуацию в мире, процесс европейской интеграции Сербии, региональные проблемы и другие темы.

Ожидается, что конференцию откроют спикер Национального собрания Сербии Ана Брнабич, главы МИД Азербайджана и Сербии.