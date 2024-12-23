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Вучич и Байрамов проведут встречу в Белграде

Вучич и Байрамов проведут встречу в Белграде Президент Сербии Александр Вучич 23 декабря проведет встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 10:32
Вучич и Байрамов проведут встречу в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич 23 декабря проведет встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы сербского государства.

Встреча состоится в 11:30 по местному времени в здании Генерального секретариата президента Сербии.

В рамках визита главы внешнеполитического ведомства в Белград запланировано выступление Дж.Байрамова на конференции послов Сербии, а также встречи с сербским коллегой Марко Джуричем и другими высокопоставленными официальными лицами.

В ходе двухдневной конференции участники обсудят текущую геополитическую ситуацию в мире, процесс европейской интеграции Сербии, региональные проблемы и другие темы.

Ожидается, что конференцию откроют спикер Национального собрания Сербии Ана Брнабич, главы МИД Азербайджана и Сербии.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Belqradda Serbiya Prezidenti ilə görüşəcək
Версия на английском языке Vucic and Bayramov to meet in Belgrade

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