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Очередной этап переговоров по вопросу границы Азербайджана и Грузии состоится в конце июня - глава МИД Грузии

Второй этап переговоров по границе пройдет в конце июня

Очередное заседание комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы состоится в конце июня в Тбилиси.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

До этого, по его словам, с ситуацией на границе должны ознакомиться эксперты. Залкалиани также выразил уверенность, что желание обеих сторон решить данный вопрос приведет к устраивающему всех результату.

Напомним, что первое заседание комиссии по вопросу границы между двумя странами состоялось в Баку 23 и 24 мая.

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