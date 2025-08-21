Второй съезд руководителей ведомств по интеллектуальной собственности стран ОТГ пройдет в Азербайджане

О нас

Внешняя политика

21 августа 2025 г. 17:27

Второй съезд руководителей ведомств по интеллектуальной собственности стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Азербайджане.
Внешняя политика
21 августа 2025 г. 17:27
Второй съезд руководителей ведомств по интеллектуальной собственности стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report, решение было принято на первом съезде руководителей ведомств по интеллектуальной собственности стран-членов ОТГ в Бишкеке.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители ОТГ, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

В ходе встречи обсуждалась инициатива создания организации интеллектуальной собственности тюркских государств.

По итогам мероприятия была принята Совместная декларация первого съезда руководителей ведомств по интеллектуальной собственности. В декларации стороны подтвердили решимость укреплять сотрудничество в области защиты и продвижения интеллектуальной собственности.

